Lupi | Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato

Il leader di Noi Moderati ha dichiarato che non ci sono piani di elezioni anticipate e ha sottolineato che l’obiettivo attuale è sostenere le famiglie e le imprese. Ha inoltre espresso la speranza che l’opposizione avvii un dialogo sulla legge elettorale, senza specificare ulteriori dettagli o scadenze.

Il momento è tribolato.«Ogni maratoneta sa che una corsa è lunga quarantadue chilometri». «Nei primi trentacinque va tutto magnificamente: hai energie, sei fresco, gara bellissima». «Gli ultimi sette chilometri, quando arriva la crisi, sono i più difficili». Maurizio Lupi, infaticabile runner e leader di Noi Moderati, esorta a non mollare. «Quattro anni fa abbiamo ricevuto un mandato dagli elettori. Ci siamo impegnati a garantire stabilità e autorevolezza, dando risposte concrete: come i 21 miliardi investiti per diminuire le tasse e aumentare gli stipendi». «Ho corso per sedici volte la maratona di New York. Bisogna aver chiaro l’obiettivo: cambiare il Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato» Articoli correlati Meloni pensa a voto anticipato dopo Referendum e dimissioni, divergenze con La Russa: cosa succede nel GovernoAlcuni ministri avrebbero paventato l’ipotesi, al momento presunta, di andare al voto anticipato. La fuga in avanti di Schlein: "Pronti al voto anticipato". Ma è stallo sulle primarie"Siamo pronti" a votare in qualsiasi momento, annuncia come di dovere Elly Schlein.