Il governo si trova di fronte a tensioni all’interno della maggioranza, con alcune voci che ipotizzano un voto anticipato dopo il risultato del referendum e le dimissioni di alcuni esponenti. Nel centrodestra si discute sulla possibilità di convocare elezioni anticipate, mentre divergono le posizioni tra i leader politici. La situazione politica resta in evoluzione, con incontri e discussioni in corso tra le forze di maggioranza.

Alcuni ministri avrebbero paventato l’ipotesi, al momento presunta, di andare al voto anticipato. Sarebbe questo lo scenario che anche Giorgia Meloni starebbe valutando, dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanché. Proprio la rinuncia del ministro del Turismo peserebbe nel rapporto tra la Premier e Ignazio La Russa, presidente del Senato. Un altro elemento da valutare, e che porterebbe al voto anticipato, sarebbe il non voler logorare rapporti ed equilibri di Governo. Le riflessioni di Giorgia Meloni Perché si potrebbe andare al voto anticipato Giorgia Meloni ministro del Turismo ad interim Le riflessioni di Giorgia Meloni A riportare la notizia della possibilità di un presunto voto anticipato è SkyTg24. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni pensa a voto anticipato dopo Referendum e dimissioni, divergenze con La Russa: cosa succede nel Governo

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