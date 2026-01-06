Capotreno ucciso alla stazione di Bologna identificato il killer in fuga | Chi è il ricercato È su quel regionale Il blitz senza esito

Nella stazione di Bologna, si è verificato un grave episodio che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso con un colpo di arma bianca nel parcheggio. La polizia ha individuato un sospettato in fuga, ritenuto l’autore del gesto. Un blitz delle forze dell’ordine è stato tentato senza successo, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e identificare il responsabile.

Il delitto nel parcheggio della stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni, è stato trovato morto per una coltellata. L'uomo che lo ha ucciso è fuggito ma c'è un ricercato: Jelenic Marin, 36enne croato con precedenti.

Stazione di Bologna, ucciso a coltellate un capotreno 34enne: killer in fuga - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è ... affaritaliani.it

Bologna, capotreno ucciso nei pressi della stazione: l'assassino è in fuga - Tragedia nei pressi della stazione a Bologna: capotreno di 34 anni ucciso mentre si dirigeva al parcheggio dipendenti. notizie.it

Accoltellato in stazione, il mistero del capotreno ucciso nel parcheggio x.com

Capotreno di 34 anni ucciso a Bologna, gli aggiornamenti - facebook.com facebook

