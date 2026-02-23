Virtus Bologna nella Final Eight di Coppa Italia 2026 | analisi e prospettive

Virtus Bologna ha perso contro Bertram Derthona Tortona con un punteggio di 84-78 durante le partite della Final Eight di Coppa Italia 2026. La sconfitta si è verificata a causa di errori nelle ultime fasi del match e di una difesa meno efficace rispetto agli avversari. I giocatori della Virtus hanno faticato a contenere l’attacco di Tortona, che ha trovato punti decisivi negli ultimi minuti. La squadra ora si prepara per le prossime gare.

Nel contesto delle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026, Virtus Bologna è stata sconfitta da Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 84-78. La squadra di coach Dusko Ivanovic ha mancato la rimonta nonostante un avvio di partita convincente e un vantaggio di 47-40 a metà terzo periodo, poi sovrastato dall’opposizione avversaria. La contesa ha mostrato inizialmente solidità difensiva e buone letture offensive, ma l’equilibrio è sfumato nel corso della partita. Il parziale del terzo periodo, 16-25 a favore di Tortona, ha determinato il cambio di corso e la successiva crescita degli avversari nelle fasi decisive del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Guerri Napoli è stato eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo una partita intensa e combattuta.

La partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano si è conclusa con un punteggio di 102-106, determinando la vittoria dei milanesi.

