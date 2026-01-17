L’Inter lavora al ritorno di Ivan Perisic, che potrebbe tornare a parametro zero. Con la prima squadra ha già giocato 170 partite e conquistato quattro campionati. Un possibile ritorno dell’esterno croato rappresenterebbe un’operazione importante, offrendo esperienza e continuità alla rosa nerazzurra senza costi di acquisto. Un’ipotesi che potrebbe rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Con la prima squadra ha già disputato 170 partite e vinto 4 campionati Quello di Perisic sarebbe senz’altro un grande oltre che clamoroso ritorno. Il croato ha aperto, è pronto a rivestire la maglia nerazzurra come è stato scritto qui su Calciomercato.it. L’ostacolo, neanche a dirlo, è il PSV che non vuole privarsene nel bel mezzo della stagione. Staremo a vedere, magari il classe ’89 uscirà allo scoperto chiedendo ufficialmente la cessione all’ Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A proposito di Inter e di grandi ritorni, in queste ore sta prendendo quota quello di Yann Sommer al Basilea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sogna il grande ritorno: Inter, firma a costo zero

Leggi anche: Grande Fratello Vip: Ilary Blasi verso il ritorno, firma in settimana?

Leggi anche: Calciomercato, Tonali sogna il grande ritorno in Serie A? Ecco la posizione del Newcastle sul centrocampista ex Brescia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calhanoglu via? Inter sogna il grande colpo dall’estero: “Già sondato, clausola da 70mln ma…”; L'Inter sogna in grande sul mercato! La rivelazione del giornalista sul desiderio di Oaktree per far crescere il club; L'Inter studia il supercolpo per l'estate: ci sono speranze per Nico Paz; Un Lecce in emergenza sogna l'impresa a San Siro con l'Inter. Possibile debutto dall'inizio di Gandelman.

Inter, ultima stagione per Sommer? Il Basilea sogna il grande ritorno - La stampa svizzera parla di un ritorno del portiere al Basilea, club da cui è iniziata la carriera di ... fantacalcio.it