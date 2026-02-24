L’Endas sogna in grande Mazzoni ottavo in Italia

L’Endas si distingue grazie alla prestazione di Mazzoni, che si piazza ottavo in Italia durante i Campionati Italiani Indoor di prove multiple a Padova. La gara attira atleti da tutta la penisola e rappresenta uno degli eventi principali della stagione invernale. Mazzoni ha dimostrato grande determinazione, migliorando i propri record personali nel corso della competizione. La partecipazione di numerosi atleti conferma il livello elevato dell’appuntamento e il prestigio della manifestazione.

A Padova si sono disputati i Campionati Italiani Indoor di prove multiple, uno degli appuntamenti più importanti della stagione invernale. Protagonista per i colori Endas Cesena è stato Lorenzo Mazzoni, che nel pentathlon ha conquistato un prestigioso ottavo posto in Italia, impreziosito da ben tre record personali. Mazzoni ha iniziato la sua prova con un ottimo 8"71 nei 60 ostacoli, per poi migliorarsi nel salto in lungo con 6,42 e nel getto del peso con 11,83. Buona anche la misura nel salto in alto, superando 1,76, prima di chiudere con determinazione il 1000 metri finale in 2’56. Il totale di 3382 punti rappresenta il nuovo record sociale di categoria, il miglior risultato tra gli atleti dell’Emilia-Romagna e il terzo punteggio nazionale tra gli allievi del primo anno: un risultato di grande valore che conferma la crescita dell’atleta cesenate nel panorama delle prove multiple. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

