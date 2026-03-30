Al Tempio Votivo l’ultimo saluto al sindaco Franco Tentorio

Al Tempio Votivo di via Statuto, il feretro del sindaco è arrivato alle 10, accolto da molte persone che si sono radunate sul sagrato. La presenza di cittadini e rappresentanti si è concentrata per rendere omaggio a una figura politica attiva a Bergamo per circa cinquanta anni. La cerimonia funebre ha attirato un numero consistente di persone, tutte presenti per salutare l’ex primo cittadino.

Bergamo. Il feretro è arrivato intorno alle 10. Ad accoglierlo, sul sagrato del Tempio Votivo di via Statuto, una folla di persone accorse per dare l’ultimo saluto a una figura per mezzo secolo protagonista della vita politica cittadina. Lunedì 30 marzo è il giorno dei funerali di Franco Tentorio, sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. Seduta nel primo banco la moglie Angela, con figli Ottorino e Francesca e i parenti più stretti. Grande partecipazione del mondo della politica bergamasca alla cerimonia nel quartiere di Santa Lucia. Dalla sindaca Elena Carnevali alla nipote Ida, che ne ha raccolto l’eredità politica in città. Poi il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, consiglieri e assessori regionali, i membri della sua Giunta e quelli dell’attuale amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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I funerali sono previsti per lunedì mattina 30 marzo alle 10 nella chiesa del Tempio Votivo, a pochi passi dalla residenza di Franco Tentorio nel quartiere di Santa Lucia. Mercoledì il ricordo in Aula consigliare. x.com

I funerali sono previsti per lunedì mattina 30 marzo alle 10 nella chiesa del Tempio Votivo, a pochi passi dalla residenza di Franco Tentorio nel quartiere di Santa Lucia. Mercoledì il ricordo in Aula consigliare. - facebook.com facebook