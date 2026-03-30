A Roma sarà aperta fino al 28 giugno 2026 la mostra intitolata “L’ultimo Matisse – Morfologie di carta”, che espone le opere dell’artista francese durante gli ultimi anni di attività. La rassegna si concentra sulla fase finale della produzione dell’artista, con particolare attenzione alle sue opere realizzate con la tecnica della carta. L’evento presenta una selezione di lavori scelti per offrire una panoramica sulla sua evoluzione artistica.

Roma ospita fino al 28 giugno 2026 la mostra ”L’ultimo Matisse – Morfologie di carta”, dedicata alla fase finale della produzione artistica dell’artista francese Henri Matisse. Allestita al Museo Storico della Fanteria, la rassegna offre una panoramica completa sul periodo in cui l’artista si concentra su disegni, grafica e celebri ritagli di carta, trasformando limiti fisici e personali in una straordinaria esplosione creativa. Curata da Vittoria Mainoldi, la mostra presenta oltre 100 opere, provenienti da collezioni pubbliche e private, e permette di osservare come Matisse, negli ultimi anni, abbia reinventato il suo linguaggio artistico attraverso linea, colore e forma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - ”L’ultimo Matisse a Roma 2026 – Morfologie di carta”

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