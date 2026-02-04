Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 7 e 8 FEBBRAIO 2026

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Le persone interessate potranno recarsi presso i punti di rilascio per aggiornare o richiedere la nuova carta elettronica, senza appuntamento. L’iniziativa mira a facilitare i cittadini nel processo di ottenimento e rinnovo, con operatori pronti a rispondere alle domande e a guidare passo passo.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio. Nella giornata di sabato 7 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi VI, VII, XI e XII. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Roma OpenDay

L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica si svolgerà a Roma il 17 e 18 gennaio 2026.

Lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2026 si svolgerà a Roma un open day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma OpenDay

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | CIE, open day 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Open day per la carta d’identità elettronica il 31 gennaio e il 1° febbraio; Carta d’identità a Roma: open day sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Addio alla carta d’identità cartacea: open day e nuovi appuntamenti a Pontassieve.

Roma, carta d'identità elettronica: nuovo open day sabato 7 e domenica 8 febbraio. Ecco tutte le informazioniTorna nel secondo weekend del mese l'appuntamento con gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica. Sabato 7 ... msn.com

Open day carta d’identità elettronica a Roma il 17 e 18 gennaioAperture straordinarie nei Municipi III e XIII e nei punti Cie del centro. Accesso solo con prenotazione online. Proseguono gli open day carta d’identità elettronica a Roma: nel fine settimana di saba ... liberoreporter.it

Media open day nel Villaggio Olimpico di Milano: bandiere e decorazioni nella sede della delegazione cinese Il 3 febbraio, ora locale, il Villaggio Olimpico di Milano ha aperto le porte ai media. Presso la sede della delegazione sportiva cinese sono state espo - facebook.com facebook

Sassari, grande interesse per l’Open Day all’istituto alberghiero x.com