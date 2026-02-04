Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 7 e 8 FEBBRAIO 2026

Da funweek.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Le persone interessate potranno recarsi presso i punti di rilascio per aggiornare o richiedere la nuova carta elettronica, senza appuntamento. L’iniziativa mira a facilitare i cittadini nel processo di ottenimento e rinnovo, con operatori pronti a rispondere alle domande e a guidare passo passo.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 7 e domenica 8 febbraio. Nella giornata di  sabato 7  è prevista l’apertura straordinaria dei  Municipi VI,  VII,  XI  e  XII. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di  prenotazione, di  fototessera, di una  carta di pagamento elettronico  e del  vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

