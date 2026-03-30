L' ultimo infortunio della Salis il fidanzato nello staff

Nelle ultime ore si è verificato un incidente che coinvolge il partner di una nota attivista, membro di uno staff legato a manifestazioni di protesta. La donna, nota per le sue posizioni radicali e per aver più volte denunciato presunti abusi di potere, si trova ora al centro di un episodio che potrebbe influenzare la sua attività pubblica. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.

Un destino macabro potrebbe mettere nei guai l'eroina delle barricate europee. Proprio lei, la «primula rossa» delle aggressioni ardite, sempre pronta a denunciare i soprusi del «regime» con tanto di emoticon che esprime la nausea. Colpo di scena: stavolta l'eurodeputata Ilaria Salis non dovrà guardarsi dai processi in Ungheria. Nessuna traccia di Viktor Orbán all'orizzonte, né fantomatiche segnalazioni dalla Germania: il tutto si consuma molto più prosaicamente, con una visita poco gradita in un albergo romano. Eppure, ironia delle ironie, proprio quel controllo di polizia «preventivo» avvenuto sabato, prima della manifestazione «No Kings», potrebbe regalarle l'ennesimo problema. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultimo infortunio della Salis il fidanzato nello staff Articoli correlati Gianluca Gazzoli entra nello staff della Lega BasketGianluca Gazzoli fa il suo ingresso nello staff della Lega Basket in qualità di Strategic media advisor. “Ucciso da Israele”: il giornalista nello staff di Msf nell’elenco della Jihad islamicaNell’elenco dei leader uccisi da Israele compare Mahdi al-Mamluk, indicato nel 2024 come tecnico tv e membro dello staff Msf.