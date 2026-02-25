Ucciso da Israele | il giornalista nello staff di Msf nell’elenco della Jihad islamica

La Jihad islamica palestinese attribuisce a Israele la responsabilità di aver eliminato uno dei suoi membri dello staff di Medici Senza Frontiere, colpito durante un raid aereo. La lista pubblicata include diversi comandanti morti in operazioni militari, sottolineando il ruolo attivo del gruppo nel conflitto. Un dettaglio chiave riguarda la località dell’attacco, avvenuto in una zona strategica tra Gaza e il confine israeliano.

La Jihad islamica palestinese ha condiviso un'interessante lista dei suoi comandanti uccisi nel conflitto contro Israele. Tra i nomi presenti nell'elenco trova spazio anche Mahdi al-Mamluk, vice capo dell'unità di comunicazione del gruppo terroristico che fu inserito dal Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) come tecnico di trasmissione per la Tv Al-Quds Al-Youmti, emittente affiliata alla stessa Jihad islamica. Al-Mamluk, ucciso dalle forze di Tel Aviv nel 2024, non era un personaggio qualunque: già agente di alto rango della suddetta organizzazione filo palestinese, era stato nominato da Medici Senza Frontiere (Msf) come membro dello staff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Mo: Jihad islamica, 'palestinese ucciso ieri da Idf in Cisgiordania era membro del gruppo'

Leggi anche: Mo: Hama e Jihad islamica, 'inviato a Israele campione resti ostaggio'

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Israele approva registrazione terreni in Cisgiordania, primo passo verso l’annessione; Israele attacca il sud del Libano: uccisi 8 membri di Hezbollah; Raid a Gaza nonostante la tregua, almeno una decina di morti dall’alba; Un palestinese ucciso in un attacco dei coloni vicino a Ramallah.

Il costo del genocidio: i numeri della guerra di Israele a GazaDa quando è iniziata la guerra genocida contro Gaza nell’ottobre del 2023, Israele ha speso ingenti quantità di denaro e manodopera per livellare il territorio palestinese e distruggere le sue istituz ... oltrelalinea.news

I rapporti tra Epstein e IsraeleQuelli verificati sono stati numerosi e fitti: e poi ci sono i sospetti su una collaborazione con l'intelligence ... ilpost.it

"Un soldato mi ha detto che il cronista Dahdouh ci ha sfidato ed ha fatto cronaca da Gaza, quindi abbiamo ucciso la sua famiglia e uccideremo anche la tua". Baraka, giornalista palestinese Israele ha ucciso 280 giornalisti palestinesi per seppellire la verità x.com

Massie, il parlamentare USA che denuncia i rapporti tra Epstein e Israele ha paura di essere ucciso I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI • Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale sarò in scena con il mio monologo “Scomode verit - facebook.com facebook