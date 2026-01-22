Gianluca Gazzoli entra nello staff della Lega Basket

Gianluca Gazzoli si unisce allo staff della Lega Basket come Strategic Media Advisor. Questa nomina rafforza il team, portando competenze e esperienza nel settore dei media strategici. La sua presenza mira a sostenere lo sviluppo delle strategie comunicative e digitali della lega, contribuendo a valorizzare il movimento del basket italiano attraverso approcci innovativi e mirati.

