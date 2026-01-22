Gianluca Gazzoli entra nello staff della Lega Basket
Gianluca Gazzoli si unisce allo staff della Lega Basket come Strategic Media Advisor. Questa nomina rafforza il team, portando competenze e esperienza nel settore dei media strategici. La sua presenza mira a sostenere lo sviluppo delle strategie comunicative e digitali della lega, contribuendo a valorizzare il movimento del basket italiano attraverso approcci innovativi e mirati.
Gianluca Gazzoli fa il suo ingresso nello staff della Lega Basket in qualità di Strategic media advisor. Podcaster, conduttore tv e radio, creator, per Gazzoli questa è una vera e propria novità. Per la Lega Basket l'obiettivo era quello di raccontare lo sport in modo sempre più efficace.🔗 Leggi su Milanotoday.it
