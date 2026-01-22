Gianluca Gazzoli entra nello staff della Lega Basket

Da milanotoday.it 22 gen 2026

Gianluca Gazzoli si unisce allo staff della Lega Basket come Strategic Media Advisor. Questa nomina rafforza il team, portando competenze e esperienza nel settore dei media strategici. La sua presenza mira a sostenere lo sviluppo delle strategie comunicative e digitali della lega, contribuendo a valorizzare il movimento del basket italiano attraverso approcci innovativi e mirati.

Gianluca Gazzoli fa il suo ingresso nello staff della Lega Basket in qualità di Strategic media advisor. Podcaster, conduttore tv e radio, creator, per Gazzoli questa è una vera e propria novità. Per la Lega Basket l'obiettivo era quello di raccontare lo sport in modo sempre più efficace.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

