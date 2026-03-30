Un film con Ryan Gosling narra di una missione nello spazio che si trasforma in una storia di amicizia tra un uomo e un alieno. La trama si concentra su un viaggio che mette in discussione i confini tra umanità e diversità, portando a emozioni intense. La narrazione si svolge attraverso scene che sottolineano il rapporto tra i protagonisti, creando un senso di vicinanza e coinvolgimento nello spettatore.

È compito del dottor Grace scoprirlo anche se, quando si risveglia all'interno della sua navicella dal coma che gli è stato indotto, scopre non solo che gli altri due membri dell'equipaggio sono morti ma non ricorda neanche chi è e perché è lì. Resta che è solo, lontanissimo da casa, certo di non poter tornare indietro perché il carburante costituito dagli stessi astrofagi non sarebbe necessario per il viaggio di ritorno, con l'obiettivo di capirci qualcosa per regalare una chance di sopravvivenza alla Terra. Questo è il punto dell'articolo in cui, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di smettere di leggere perché stiamo per immergerci in una costellazione di spoiler grandi quanto un asteroide. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ultima missione: perché il film con Ryan Gosling è più commovente di un dramma (e l’amicizia con l’alieno vi farà piangere)

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