L' ultima missione | Project Hail Mary formato Interstellar 2 ore e 46 minuti per il film con Ryan Gosling

È stata annunciata la durata effettiva del nuovo lungometraggio diretto da Phil Lord e Chris Miller, tratto dal romanzo di Andy Weir. Dopo un test screening della durata di quasi tre ore lo scorso giugno, ora è stata ufficializzata la durata del nuovo film diretto da Phil Lord e Chris Miller, L'ultima missione: Project Hail Mary, con protagonista la star di La La Land Ryan Gosling. La proiezione di prova sembra che sia andata molto bene, a giudicare dai paragoni illustri che sono stati fatti in seguito e anche per questo motivo, probabilmente, è stata approvata la durata del lungometraggio e non sono stati apportati cambiamenti significativi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

