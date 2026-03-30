Lukaku torna? Ugolini Sky | Bella domanda Aspettiamo domani

Nella giornata di oggi si discute ancora sul possibile ritorno di Romelu Lukaku al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la questione rimane aperta e si attende una risposta definitiva domani. La vicenda è al centro di un'attenzione crescente tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si aspettano sviluppi ufficiali sulla situazione del calciatore belga.

Lukaku torna? Ugolini (Sky): “Aspettiamo domani e sapremo” A Sky Sport si parla di Romelu Lukaku la strana telenovela del Napoli. In genere sono vicende che accadono quando qualche calciatore forte vuole andarsene. Per Lukaku, invece, è diverso. Il belga non trova la condizione, oggi ha fatto sapere che ha subito anche un infortunio, in Belgio si sono accorti che ha un problema alla coscia. Fatto sta che domani deve rientrare, il Napoli lo ha convocato per la ripresa degli allenamenti. Ecco che cosa dice Massimo Ugolini in collegamento per Sky Sport 24: “Dovrebbe rientrare Lukaku? Bella domanda, domani c’è la ripresa degli allenamenti, peraltro doppia seduta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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