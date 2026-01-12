Kevin De Bruyne rompe il lungo silenzio sul Napoli | Proprio quando ci stavamo ambientando…
Kevin De Bruyne ha recentemente commentato il suo processo di recupero, affermando di sperare di tornare presto a correre. Il centrocampista belga, attualmente in fase di riabilitazione, ha sottolineato le difficoltà di reinserimento, senza però indicare una data precisa per il suo ritorno in campo con il Napoli. La stima più realistica rimane quella di un possibile rientro nel mese di marzo.
Il belga ha dato riscontri positivi sulla riabilitazione: "Spero di tornare presto a correre". Ma non c'è una data precisa per il rientro in azzurro, l'ipotesi più realistica è non prima del prossimo mese di marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne
Leggi anche: Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne
De Bruyne rompe il silenzio: «Sto bene al Napoli e voglio tornare al top per il Mondiale»; De Bruyne torna a Napoli tra una decina di giorni! Ecco cosa farà a Castel Volturno.
De Bruyne rompe il silenzio: «Sto bene al Napoli e voglio tornare al top per il Mondiale» - Dopo le voci su un suo presunto disinteresse per il progetto azzurro e su una possibile cessione in Arabia già a gennaio, il fuoriclasse belga sceglie di esporsi pubblicamente: la riabilitazione proce ... cronachedellacampania.it
Kevin De Bruyne scaccia via le voci di mercato: "A NAPOLI STO MOLTO BENE" KDB è tornato a parlare degli azzurri quasi in contemporanea rispetto al big match tra Inter e Napoli, nel corso della cerimonia della Scarpa d'Oro in Belgio L'ex City è stato ins - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.