Kevin De Bruyne rompe il lungo silenzio sul Napoli | Proprio quando ci stavamo ambientando&#8230;

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne ha recentemente commentato il suo processo di recupero, affermando di sperare di tornare presto a correre. Il centrocampista belga, attualmente in fase di riabilitazione, ha sottolineato le difficoltà di reinserimento, senza però indicare una data precisa per il suo ritorno in campo con il Napoli. La stima più realistica rimane quella di un possibile rientro nel mese di marzo.

Il belga ha dato riscontri positivi sulla riabilitazione: "Spero di tornare presto a correre". Ma non c'è una data precisa per il rientro in azzurro, l'ipotesi più realistica è non prima del prossimo mese di marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne

Leggi anche: Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

De Bruyne rompe il silenzio: «Sto bene al Napoli e voglio tornare al top per il Mondiale»; De Bruyne torna a Napoli tra una decina di giorni! Ecco cosa farà a Castel Volturno.

De Bruyne rompe il silenzio: «Sto bene al Napoli e voglio tornare al top per il Mondiale» - Dopo le voci su un suo presunto disinteresse per il progetto azzurro e su una possibile cessione in Arabia già a gennaio, il fuoriclasse belga sceglie di esporsi pubblicamente: la riabilitazione proce ... cronachedellacampania.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.