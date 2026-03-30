L’attaccante del Calcio Napoli ha spiegato su Instagram di essere assente dal ritiro della nazionale belga a causa di problemi fisici al flessore dell’anca. Ha aggiunto di proseguire la riabilitazione lontano da Castel Volturno e ha dichiarato di non aver mai voluto voltare le spalle alla squadra nazionale. La sua assenza è stata comunicata tramite il suo profilo social ufficiale.

L'attaccante del Calcio Napoli chiarisce su Instagram la sua assenza dal ritiro azzurro: nuovi problemi fisici al flessore dell'anca lo hanno costretto a proseguire la riabilitazione lontano da Castel Volturno. Domani il rientro. Romelu Lukaku ha deciso di parlare direttamente, senza intermediari. L'attaccante del Calcio Napoli ha affidato a una storia Instagram il suo messaggio per fare chiarezza sulla vicenda che nelle ultime ore lo aveva messo al centro di voci e speculazioni, spiegando i motivi per cui ha scelto di proseguire il percorso di recupero in Belgio anziché rientrare subito in Italia. Al centro del chiarimento del centravanti belga c'è una condizione fisica più seria di quanto trapelato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku chiarisce il caso Belgio: “Non volterei mai le spalle alla squadra”

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