Arisa | Ho sempre pensato all’amore e alla carriera trascurando la felicità Oggi sto bene da sola

Arisa ha dichiarato di aver passato anni a inseguire l’amore e il successo, trascurando la propria felicità. La cantante ha spiegato che, dopo aver attraversato momenti difficili, ora si sente realizzata vivendo da sola e concentrandosi su se stessa. Recentemente, ha condiviso che questa scelta le ha permesso di ritrovare equilibrio e serenità, lontana dai riflettori e dai rapporti complicati.

Tra carriera e vita privata, Arisa oggi è fidanzata? Ecco le parole della cantante in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Ho sempre pensato all’amore e alla carriera, trascurando la felicità. Oggi sto bene da sola” In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Arisa ha fatto un bilancio non solo per quanto riguarda la sua carriera, ma anche la vita privata. Oggi la cantautrice lucana ha rivelato di non volere cambiare nulla. Per lei è stato come una sorta di “viaggio” denso di significati, tra alti e bassi: «Però mi hanno fatto diventare quella che sono adesso». L’artista ha affermato di sentirsi al sicuro e di “bastarsi da sola”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Arisa si presenta a Sanremo 2026, dopo aver riflettuto sui propri sentimenti e scelte di vita, perché ha capito che dedicarsi troppo alla carriera e all’amore l’ha allontanata dalla felicità.

