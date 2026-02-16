Arisa | Ho sempre pensato all’amore e alla carriera trascurando la felicità Oggi sto bene da sola
Arisa ha dichiarato di aver passato anni a inseguire l’amore e il successo, trascurando la propria felicità. La cantante ha spiegato che, dopo aver attraversato momenti difficili, ora si sente realizzata vivendo da sola e concentrandosi su se stessa. Recentemente, ha condiviso che questa scelta le ha permesso di ritrovare equilibrio e serenità, lontana dai riflettori e dai rapporti complicati.
Tra carriera e vita privata, Arisa oggi è fidanzata? Ecco le parole della cantante in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Ho sempre pensato all’amore e alla carriera, trascurando la felicità. Oggi sto bene da sola” In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Arisa ha fatto un bilancio non solo per quanto riguarda la sua carriera, ma anche la vita privata. Oggi la cantautrice lucana ha rivelato di non volere cambiare nulla. Per lei è stato come una sorta di “viaggio” denso di significati, tra alti e bassi: «Però mi hanno fatto diventare quella che sono adesso». L’artista ha affermato di sentirsi al sicuro e di “bastarsi da sola”. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Arisa a Sanremo 2026: «Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa»
Arisa si presenta a Sanremo 2026, dopo aver riflettuto sui propri sentimenti e scelte di vita, perché ha capito che dedicarsi troppo alla carriera e all’amore l’ha allontanata dalla felicità.
Lodovica Comello: «Dopo il boom dei primi anni mi sono trovata sul palco da sola e ho iniziato a sentirmi smarrita. Oggi sto facendo pace con la musica: ho imparato sulla mia pelle le regole del gioco»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arisa a Sanremo 2026: Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa; SANREMO 2026 – ARISA: Ho l’arcobaleno dentro di me; La Magica Favola di Arisa a Sanremo 2026: Non ho bisogno di un uomo. Sono il mio principe azzurro; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni, novità e scoop sul festival della canzone italiana.
Arisa a Sanremo 2026: «Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di ...La cantante, vincitrice nel 2014 con Controvento, partecipa al Festival per la settima volta. «Ho imparato a non dare per scontato questo palco. Le cover? Farò Quello che le donne non dicono, un inno ... vanityfair.it
Arisa a Sanremo 2026 con Magica favola: il nuovo disco, l’Eurovision e la cover di Mannoia e cosa ne pensa dell’inno cantato da Laura PausiniArisa torna in gara a Sanremo 2026 con Magica favola e racconta alla stampa il suo nuovo album Foto Mosse, la ricerca dell’amore, la felicità, l’Eurovision e la cover di Quello che le donne non d ... gay.it
Lo spettacolo è stato pensato nella forma di un juke box musical, e includerà una playlist di brani molto popolari del pop rock italiano, da Sogna ragazzo sogna a Volevo essere un duro, fino a Canta ancora di Arisa, colonna sonora della pellicola, che ha trionf - facebook.com facebook