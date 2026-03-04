Intelligence rischio terrorismo più alto nell' Ue e in Italia L' Aise sul conflitto in Ira

L'Aise segnala un aumento del rischio terrorismo in Europa e in Italia a causa dell'espansione del conflitto mediorientale, in particolare verso l'Iran. La situazione vede un possibile incremento di attacchi contro obiettivi israeliani o statunitensi, in un contesto di tensione crescente nella regione. Non si esclude che questa escalation possa avere ripercussioni anche sul territorio europeo e italiano.

AGI - Con l'ampliamento del conflitto mediorientale, soprattutto verso l'Iran, "non può escludersi un innalzamento - anche in Europa e in Italia - del rischio terrorismo, soprattutto rispetto a target israeliani o statunitensi". È quanto emerge dalla Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, secondo cui "la propaganda jihadista potrebbe, in modo opportunistico, strumentalizzare" il conflitto che coinvolge Teheran, "invocando un 'jihad globale' contro il 'comune nemico' occidentale". "In prospettiva futura - avvertono gli analisti - è probabile che le principali sigle del... 🔗 Leggi su Agi.it

