Iran Schlein denuncia | Meloni vuole unità e dialogo ma non mi ha ancora chiamata

La leader del Partito Democratico ha dichiarato che il presidente del Consiglio italiano desidera unità e dialogo, ma non ha ancora preso contatto con lei. Ha anche chiesto un cessate il fuoco immediato, definendo la guerra in corso illegale e sostenendo che non avrebbe dovuto iniziare. La sua presa di posizione si concentra sulla richiesta di fermare il conflitto.

La leader dem ha poi rinnovato la richiesta di un cessate il fuoco immediato, affermando che quella in corso è una guerra illegale che sarebbe dovuta nemmeno iniziare. Per raggiungere l'obiettivo, però, "non basta chiedere all'Iran di fermare le ritorsioni, ma si devono fermare anche i bombardamenti di Trump e Netanyahu. Su quest'ultimo punto, Schlein ha criticato fortemente l'atteggiamento ambiguo di Meloni, che non riesce a rispondere in maniera negativa al presidente a stelle e strisce sull'uso delle basi militari “L’appello all’unità di Meloni è durato poche ore, perché poi è arrivata alla Camera e ha ripreso in mano la clava per colpire e attaccare le opposizioni in modo duro“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

