Dal 19 aprile al 2 giugno 2026, il Complesso di San Paolo a Modena ospita una mostra dedicata a Lucio Riva, pittore nato nel 1928 e scomparso nel 2014. L'esposizione presenta un percorso che attraversa diverse tecniche e periodi della sua produzione artistica, offrendo una visione completa della sua attività. La mostra si inserisce nel contesto culturale della città, mettendo in evidenza la sua connessione con Modena.

Dal 19 aprile un percorso espositivo che attraversa tecniche e periodi, restituendo la complessità poetica di un artista profondamente radicato a Modena Il Complesso di San Paolo a Modena ospita, dal 19 aprile al 2 giugno 2026, la mostra dedicata a Lucio Riva (1928-2014): "Lucio Riva (al 76° gradino)". Organizzata dall’associazione culturale Ricognizioni sull’Arte, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Modena, l’esposizione sarà inaugurata sabato 18 aprile alle 18. Profondamente legato alla città e a una concezione dell’arte fondata su libertà, gioco e conoscenza, Lucio Riva è stato per oltre mezzo secolo considerato come "il pittore... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Lucio Riva, il "pittore di Modena" torna a casa, la mostra al Complesso di San Paolo

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