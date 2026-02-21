Al Complesso San Paolo l’omaggio a Erio Baracchi

Oggi, al Complesso San Paolo di Modena, si tiene l'inaugurazione della mostra ‘Altrove – 1926-2026’, dedicata a Erio Baracchi nel centenario della sua nascita. La rassegna presenta numerose opere dell’artista, tra dipinti e schizzi, raccolte in un'esposizione che attraversa un secolo di creatività. La cerimonia inizia alle 17.30 e coinvolge appassionati e cittadini interessati alla storia culturale locale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Inaugura oggi alle 17.30, al Complesso San Paolo a Modena, la mostra-evento 'Altrove – 1926-2026', dedicata a Erio Baracchi nel centenario della nascita. La città rende in tal modo omaggio a uno dei suoi più significativi pittori del secondo Novecento con un'esposizione che non ha carattere antologico, ma sceglie un punto di vista preciso e coerente: gli ultimi trent'anni di lavoro dell'artista, dal 1981 al 2011. Ben 44 dipinti su tela, alcuni di grande formato, restituiscono la maturità di una ricerca che non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell'esistere e sulla possibilità di andare oltre.