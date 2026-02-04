La Bibbia di Borso d' Este torna a casa il libro più bello del mondo in mostra a Modena

È considerata la "Gioconda" dei manoscritti miniati, un monumento di carta e colori che il mondo ci invidia. Dopo essere stata ambasciatrice di bellezza e spiritualità a Roma, presso la Biblioteca del Senato, in occasione dell'apertura del Giubileo, la Bibbia di Borso d'Este fa il suo trionfale ritorno a Modena. L'evento, intitolato "La Bibbia di Borso d'Este. Un capolavoro per il Giubileo", segna la chiusura ideale del cerchio aperto con la mostra capitolina. L'esposizione permetterà di apprezzare la raffinatezza di quelle pagine che, tra il 1455 e il 1461, videro al lavoro una bottega di artisti guidata da Taddeo Crivelli e Franco dei Russi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

