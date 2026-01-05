Luciana Ianari racconta il suo ritorno in Italia dopo dodici anni a Londra, un percorso che, seppur complesso all’inizio, si è rivelato positivo. Oggi apprezza le qualità del nostro Paese, ricco di talento e di idee innovative. Nel 2024, più di 93.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno scelto di trasferirsi all’estero, evidenziando un fenomeno di mobilità e ricerca di nuove opportunità.

Nel 2024, secondo i dati Istat diffusi ad aprile 2025, oltre 93mila giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno trasferito la propria residenza all'estero. Nello stesso anno, però, ne sono rientrati quasi 22mila. Tra loro c'è Luciana Ianari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Luciana Ianari: «Dopo dodici anni vissuti a Londra sono tornata in Italia. All'inizio è stato difficile ma oggi sono felice della mia scelta, questo Paese è pieno di talento, di idee e persone brillanti»

Leggi anche: Di Natale fa discutere: «Negli ultimi dieci anni della mia carriera sono stato allo stesso livello di Totti e Del Piero. Sono rispettato più oggi che…»

Leggi anche: Strakosha ricorda: «Gli anni in quella Lazio sono stati i più belli della mia carriera. Inzaghi? Ti toglie la pressione di dosso. All’AEK sono tornato felice»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La storia di Luciana Ianari: «Dopo dodici anni vissuti a Londra sono tornata in Italia. All'inizio è stato difficile ma oggi sono felice della mia scelta, questo Paese è pieno di talento, di idee e persone brillanti».

Trattoria Medina. Fausto Papeti · La Dolce Vita. Il nostro Polipetto alla Luciana nasce da una storia tutta napoletana. La ricetta arriva dal borgo di Santa Lucia, dove i pescatori “luciani” cucinavano i polpi appena pescati nelle pignatte di terracotta, con pomodor - facebook.com facebook