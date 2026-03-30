Che tempo che fa la Letterina di Luciana Littizzetto | ironia sulle dimissioni di Delmastro e Santanchè

Nella puntata del 29 marzo 2026 di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha letto una lettera in cui si riferisce a una richiesta di dimissioni rivolta a due membri del governo. La conduttrice ha commentato l’episodio con toni ironici, riferendo di aver avuto accesso e aver letto le lettere che riguardano questa richiesta. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto esatto delle lettere o sulle circostanze precise.

Luciana Littizzetto nella sua Letterina della puntata del 29 marzo 2026 di Che Tempo Che Fa sul Nove racconta di aver intercettato e letto le lettere in cui Giorgia Meloni chiedeva le dimissioni di Delmastro e della Santanchè. La comica piemontese ironizza sulla rabbia della premier dopo la sconfitta nel referendum. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Che tempo che fa, la Letterina di Luciana Littizzetto: ironia sulle dimissioni di Delmastro e Santanchè Articoli correlati 'Che Tempo Che Fa', la letterina di Luciana Littizzetto agli astenuti al voto per il referendumNell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘, domenica 22 marzo sul Nove, la letterina di Luciana Littizzetto è indirizzata agli astenuti al voto per il... Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave"Home > Video > Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave" Luciana Littizzetto ha... Altri aggiornamenti su Che tempo che fa la Letterina di... Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | La letterina di Luciana Littizzetto a chi non va mai a votare | Video; Che Tempo Che Fa | Luciana Littizzetto e le lettere intercettate di Giorgia Meloni | Video; 'Che Tempo Che Fa', la letterina di Luciana Littizzetto agli astenuti al voto per il referendum; La letterina di Luciana Littizzetto a chi non vota al referendum: Siete come gli ignavi di Dante. Che tempo che fa, la Letterina di Luciana Littizzetto: ironia sulle dimissioni di Delmastro e Santanchè(LaPresse) Luciana Littizzetto nella sua Letterina della puntata del 29 marzo 2026 di Che Tempo Che Fa sul Nove racconta di aver intercettato ... stream24.ilsole24ore.com Luciana Littizzetto, le letterine di Meloni a Delmastro e Santanchè dopo la sconfitta referendariaNella puntata di Che tempo che fa andata in onda su Nove domenica 29 marzo, Luciana Littizzetto non ha letto come di consueto una sua letterina, ma ha detto di aver intercettato le lettere in cui ... repubblica.it La consueta letterina di Luciana Littizzetto è dedicata al referendum sulla giustizia - facebook.com facebook La letterina di Luciana Littizzetto a chi non vota al referendum: "Siete come gli ignavi di Dante" x.com