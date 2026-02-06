Lucchese - Il personaggio Pupeschi | Pantera avanti tutta

La Lucchese si prepara alla sfida di domenica contro il San Giuliano senza due pezzi da 90. Salvatore Santeramo, il capitano, è squalificato e non scenderà in campo. A queste assenze si aggiunge anche Filippo Rotondo, che ha appena presentato ricorso contro le cinque giornate di squalifica. La squadra si trova in emergenza difensiva e il tecnico Pupeschi ha già annunciato:

La Lucchese è in piena emergenza difensiva. Domenica, contro il San Giuliano, mancheranno, infatti, il capitano rossonero Salvatore Santeramo, appiedato per una giornata dal giudice sportivo e Filippo Rotondo, per il quale la società ha presentato ricorso presso la Corte Sportiva d'Appello contro le cinque giornate rimediate dopo l'espulsione nella gara contro il Belvedere il 21 gennaio scorso. L'unico che certamente domenica giocherà al suo posto di centrale difensivo è Niccolò Pupeschi. "Proveremo a fare il massimo – ha affermato il giocatore fiorentino di trentaquattro anni –, anche se le assenze di Santeramo e Rotondo saranno molto pesanti.

