Lucca torna in Serie A affare vicino | nuova maglia per il centravanti

Lucca, attaccante nato nel 2000, ha iniziato la stagione con il Napoli senza segnare nessun gol. Successivamente, è stato mandato in prestito al Nottingham Forest, dove ha segnato una sola rete. La squadra di Lucca è vicina alla promozione in Serie A, mentre il giocatore si sta preparando a indossare una nuova maglia.

Dopo una prima parte di stagione deludente con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca si è trasferito in prestito al Nottingham Forest dove le cose non sono cambiate per la punta classe 2000 che è riuscita a mettere a segno una sola rete con la squadra inglese. Lorenzo Lucca verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Attualmente in lotta per la salvezza in Premier League, il Nottingham Forest non è intenzionato a riscattare il cartellino del centravanti che tornerà al Napoli alla fine della stagione, ma non per restare in azzurro. Il destino dell’attaccante è quello di trovare una nuova sistemazione per il prossimo campionato con una squadra italiana che lo ha messo nel mirino, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lucca torna in Serie A, affare vicino: nuova maglia per il centravanti Articoli correlati Lucca verso il ritorno in Serie A, nuova destinazione per il centravantiDopo una prima parte di campionato molto difficile con la maglia del Napoli a livello personale, il centravanti classe 2000 ha accettato il... Kostic con una nuova maglia in Serie A: affare a zeroCambia improvvisamente il futuro di Kostic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’esterno della Juventus. Colpo Giovane in Serie A, scambio e affare vicino alla chiusura | CMSi avvicina il colpo Giovane in Serie A con la punta del Verona che potrebbe approdare in una big del nostro campionato attraverso uno scambio. Calciomercato Napoli | Lucca pronto a lasciare gli azzurri, tutti su di lui anche Mourinho