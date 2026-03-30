Lucca torna in Serie A affare vicino | nuova maglia per il centravanti
Lucca, attaccante nato nel 2000, ha iniziato la stagione con il Napoli senza segnare nessun gol. Successivamente, è stato mandato in prestito al Nottingham Forest, dove ha segnato una sola rete. La squadra di Lucca è vicina alla promozione in Serie A, mentre il giocatore si sta preparando a indossare una nuova maglia.
Dopo una prima parte di stagione deludente con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca si è trasferito in prestito al Nottingham Forest dove le cose non sono cambiate per la punta classe 2000 che è riuscita a mettere a segno una sola rete con la squadra inglese. Lorenzo Lucca verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Attualmente in lotta per la salvezza in Premier League, il Nottingham Forest non è intenzionato a riscattare il cartellino del centravanti che tornerà al Napoli alla fine della stagione, ma non per restare in azzurro. Il destino dell’attaccante è quello di trovare una nuova sistemazione per il prossimo campionato con una squadra italiana che lo ha messo nel mirino, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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