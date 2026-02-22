Kostic con una nuova maglia in Serie A | affare a zero

Kostic si trasferisce in Serie A grazie a un trasferimento gratuito, dopo aver lasciato la Juventus. La causa principale è il termine del contratto con il club bianconero, che ha facilitato il suo passaggio a una nuova squadra. Il giocatore si prepara a indossare una nuova maglia e a iniziare una nuova avventura. La trattativa si è conclusa senza costi di acquisto, aprendo uno scenario diverso per il suo futuro nel campionato italiano.

Cambia improvvisamente il futuro di Kostic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’esterno della Juventus. All’arrivo di Spalletti, era stato impiegato come titolare andando anche segno sul campo della Cremonese ma poi Filip Kostic ha perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore della Juventus e oggi gioca pochissimo. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sono diversi i club che fiutano quello che sarebbe un super affare a parametro zero. Kostic (Ansa) – Calciomercato.it A cominciare dal Como, che lo aveva cercato già nello scorso mercato estivo. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Fabregas apprezzerebbe tantissimo l’esterno serbo classe ’92 e adesso la dirigenza del club lombardo sarebbe pronta a rifarsi sotto per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Openda nel mirino del Bologna, addio Juve e nuova maglia in Serie AIl Bologna affronta un momento difficile, con una recente sconfitta contro il Genoa nonostante un vantaggio iniziale di due reti.

Juventus, il sostituto di Kostic: nuovo blitz in GermaniaLa Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per innesti di qualità. Ecco la nuova soluzione dalla Germania: l’intreccio per la fascia sinistra Saranno ore intense in casa ... calciomercato.it

La rivincita di Kostic: da emarginato alla possibile rinascita con SpallettiKostic è tra le sorprese della Juventus targata Spalletti: gol e premio MVP contro la Cremonese. Un regalo per lui e per la Juventus: nel giorno del 128° anniversario dei bianconeri e del suo ... gianlucadimarzio.com

83' || Ultime due sostituzioni Adzic, Kostic Yildiz, Cambiaso #JuveComo [0-2] - facebook.com facebook

«MILAN-KOSTIC, C'È IL PATTO! IBRA E KIROVSKI BLINDANO IL "NUOVO VLAHOVIC": ACCORDO TOTALE COL GIOCATORE, SI TRATTA PER 8 MILIONI!» #Kostic #Milan #Partizan #Ibrahimovic #Calciomercato #Vlahovic x.com