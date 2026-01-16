Colpo Giovane in Serie A scambio e affare vicino alla chiusura | CM

Si intensificano le trattative di mercato in Serie A, con un possibile trasferimento che coinvolge un giovane talento del Verona. L’attaccante, considerato una promessa, potrebbe presto approdare in una delle principali squadre italiane tramite uno scambio, segnando un passo importante nel calciomercato di questa stagione. La trattativa sembra ormai in fase di definizione, con dettagli che si stanno perfezionando nelle ultime ore.

Si avvicina il colpo Giovane in Serie A con la punta del Verona che potrebbe approdare in una big del nostro campionato attraverso uno scambio. Classe 2003, l’attaccante brasiliano si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con la maglia del Verona nonostante il campionato difficile che sta vivendo la squadra di Paolo Zanetti. Scambio in Serie A per Giovane (Ansa Foto) – calciomercato.it Possibile cambio di maglia in Serie A per Giovane, stella dell’attacco del Verona. Le buone prestazioni della punta hanno attirato l’attenzione di diversi club e, nelle ultime ore, ci sarebbe una squadra pronta a chiudere l’affare per rinforzare il proprio reparto avanzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

