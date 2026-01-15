Napoli si apre l’asse con la Turchia | il Besiktas accelera per Lucca

Il mercato del Napoli si sta muovendo verso una possibile operazione con il Besiktas, che sta accelerando per il trasferimento di Lucca. La trattativa potrebbe segnare un cambiamento importante nelle prossime settimane, aprendo nuove opportunità per la squadra azzurra. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali decisioni ufficiali, mentre si definiscono i futuri piani di mercato.

"> Il mercato del Napoli potrebbe entrare improvvisamente nel vivo. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore il Besiktas ha manifestato un forte interesse per Lorenzo Lucca, profilo che potrebbe lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo. Il club turco è pronto ad accelerare per l’attaccante ex Udinese, ma l’operazione è legata a un incastro preliminare. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Besiktas attende infatti di definire la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa prima di affondare il colpo per Lucca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca Leggi anche: Lucca, la Lazio accelera: Napoli valuta le mosse di gennaio Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salerno, il sindaco Napoli annuncia le dimissioni. Si apre la strada al ritorno di De Luca facebook Napoli e infortuni, De Laurentiis apre il dibattito: cosa sarebbe successo senza nove assenze x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.