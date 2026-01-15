Lucca Napoli si apre l’ipotesi Al-Hilal | possibile scambio a sorpresa! Le ultimissime

Sul fronte mercato, si intensificano le possibilità di un trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli, con l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal che si fa più concreta. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma si riflettono le intenzioni delle parti di valutare tutte le opzioni disponibili. Restano da chiarire i dettagli di questa possibile operazione, che potrebbe influenzare il futuro del giocatore e delle società coinvolte.

Lucca Napoli, si amplia lo scenario di mercato: prende quota anche l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal: I dettagli Il Napoli sta valutando diverse soluzioni di mercato che coinvolgono Lorenzo Lucca, tra cui l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal. Oltre alle recenti sirene turche, infatti, il club azzurro sta esplorando anche la possibilità di un’operazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

