Il club di Bologna ha presentato una nuova offerta per il calciatore Lorenzo Lucca, il quale sembra essere vicino a una cessione. Le trattative tra le parti sono in corso e si prevedono sviluppi nelle prossime settimane. Il giocatore, attualmente in forza a un'altra squadra, è al centro di discussioni legate al suo trasferimento.

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra destinato a cambiare ancora. L’attaccante, reduce da una parentesi poco brillante tra Napoli e Nottingham Forest, potrebbe presto ritrovarsi di nuovo al centro del mercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inglese non sarebbe orientato a esercitare il riscatto. Uno scenario che riporterebbe il centravanti in orbita azzurra, almeno sul piano formale, prima di una nuova decisione sul suo destino. Molto dipenderà anche dalle scelte del Napoli per la prossima stagione. Se Antonio Conte dovesse restare in panchina, per Lucca si aprirebbe con ogni probabilità la strada verso una nuova cessione. In questo quadro, il nome più caldo sarebbe quello del Bologna, società che da tempo segue il profilo del giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lucca può ripartire: il Bologna torna alla carica

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