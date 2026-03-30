Il Bologna ha ripetutamente cercato di portare in squadra il bomber attualmente in prestito dal Napoli, dopo due tentativi falliti. La società rossoblù torna a insistere su questa operazione, puntando a portare a termine l’affare nel terzo tentativo. La trattativa coinvolge diverse parti e si svolge tra incontri e negoziati, senza yet arrivare a una conclusione ufficiale.

È già successo due volte. Potrebbe accadere ancora? Potrebbe. Ma oggi, e sottolineiamo l’attualità, è ancora e solo un’ipotesi comunque ferma sul tavolo di Casteldebole. Ferma perché sarebbero diverse le coincidenze che dovrebbero incastrarsi, ma non c’è dubbio che il Bologna la prossima estate potrebbe ripensare - per la terza volta, appunto - a Lorenzo Lucca, ora a Nottingham in attesa di lampi di felicità. Il club di Saputo è stato due volte sulla rotta del centravantone di Moncalieri: nel 2022 e nel gennaio scorso. Andiamo con ordine temporale. Nell’estate di 4 anni fa il Bologna cercava un vice per Arnautovic. Dopo un’idea mai nata veramente (Strand Larsen) emerse l’ipotesi legata a quel ragazzone che tanto bene aveva fatto con la maglia del Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bologna torna su Lucca: il terzo tentativo sarà quello buono?

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