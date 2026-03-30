Lucca Film Festival al cinema Centrale il premio Oscar Fisher Stevens

Il Lucca Film Festival ha annunciato che il premio Oscar Fisher Stevens sarà presente all'edizione in programma dal 26 settembre al 4 ottobre. L'evento si svolgerà al cinema Centrale e prevede una serie di proiezioni, incontri e momenti di approfondimento dedicati al cinema e alla produzione cinematografica. La manifestazione si prepara a coinvolgere pubblico e addetti ai lavori con un programma ricco di iniziative.

Lucca, 30 marzo 2026 – In attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Primo appuntamento, domani, martedi 31 marzo al Cinema Centrale di Lucca, con un doppio evento speciale - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - la mattina alle ore 9 per le scuole e alle ore 21 per il pubblico. Per le prenotazioni per le scuole: [email protected], mentre per le prenotazioni dell'evento serale: segreteria@luccafilmfestival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Film Festival, al cinema Centrale il premio Oscar Fisher Stevens Articoli correlati Fisher Stevens: ritratto dell’attore Premio Oscar che aprirà il Lucca Film FestivalE’ notizia di poche ore fa che questa primavera, ad aprire ufficialmente la nuova edizione del Lucca Film Festival, ci sarà un evento molto speciale. Lucca Film Festival, il Premio Oscar Fisher Stevens incontra scuole e pubblico martedì 31 marzoLUCCA FILM FESTIVAL Lucca, 31 marzo 2026 c/o Cinema Centrale Primo degli Incontri speciali di primavera del Lucca Film Festival con l’attore, regista... Tutto quello che riguarda Lucca Film Festival Temi più discussi: Lucca Film Festival, il Premio Oscar Fisher Stevens alla proiezione di The Cove – La baia dove muoiono i delfini; Fisher Stevens al Lucca Film Festival per un evento speciale; CINEMA LUCCA – mese di marzo 2026; Festival del Cinema di Lucca, il Premio Oscar Fischer Stevens incontra scuole e pubblico. L’attore Fisher Stevens arriva a Lucca: cinema e impegno ambientale al Cinema CentraleIl 31 marzo doppio evento gratuito del Lucca Film Festival con la proiezione di The Cove e l’incontro con l’attore e regista premio Oscar ... luccaindiretta.it Film Festival ’26. Fisher Stevens al CentraleIn attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artistica ... lanazione.it Lucca Film Festival: Manca pochissimo al e la serata al ha la forma di un evento e l'anima di un incontro. Prima del film, incontrerà il pubblico in una conversazione condotta da Cristina P - facebook.com facebook Lucca film Festival organizza il primo degli Incontri speciali di primavera con l'attore, regista e produttore Premio Oscar statunitense Fisher Stevens x.com