E’ notizia di poche ore fa che questa primavera, ad aprire ufficialmente la nuova edizione del Lucca Film Festival, ci sarà un evento molto speciale. Il primo dei tanti incontri previsti dal programma, in lavorazione, che consentirà al pubblico di parlare con un grande attore. Fisher Stevens è il Premio Oscar che inaugurerà il festival. Ma di chi si tratta davvero? Ripercorriamo la storia di questo grande attore e di tutto ciò che di lui forse non sapevi. Il grande evento. Primo degli Incontri speciali di primavera del Lucca Film Festival con l’attore, regista e produttore Premio Oscar statunitense Fisher Stevens in un doppio evento per le scuole e per il pubblico con la proiezione in versione originale sottotitolata del documentario “ The Cove – La baia dove muoiono i delfini ”, Premio Oscar 2009. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fisher Stevens: ritratto dell’attore Premio Oscar che aprirà il Lucca Film Festival

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