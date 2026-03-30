Lucca dovrà cercare una sistemazione in estate | problema per il Napoli in vista

Il Bologna ha manifestato nuovamente interesse per il portiere Lorenzo Lucca in vista della prossima sessione di mercato estivo. La società sta valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore nel prossimo calciomercato, mentre il Napoli si trova a dover organizzare una sistemazione per il portiere in estate. La situazione riguarda le trattative tra le società e le decisioni sul futuro del calciatore.

Il Bologna torna a interessarsi a Lorenzo Lucca in vista della prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante italiano, infatti, potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione, complice un rendimento che non ha pienamente soddisfatto le aspettative della società partenopea e il difficile riscatto da parte del Nottingham Forest. Arrivato nell’estate del 2025 dall’Udinese per circa 30 milioni di euro, Lucca non è riuscito a imporsi come punto di riferimento offensivo. Attualmente è in prestito al Nottingham Forest, dove sta facendo esperienza in Premier League, ma il club inglese non sembra intenzionato a riscattarlo. L’opzione di acquisto fissata a 40 milioni appare infatti troppo elevata rispetto al rendimento offerto dal centravanti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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