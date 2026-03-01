Il Nottingham Forest ha rescisso il contratto con l'attaccante, terminando così la sua breve esperienza nel club. La decisione è stata presa dopo poche ore dall'inizio del rapporto, che era iniziato in prestito. Ora il Napoli dovrà trovare una soluzione per cedere il giocatore a un'altra squadra. La rescissione è stata comunicata ufficialmente dal club.

Neanche convocato per la partita persa a Brighton: l'attaccante a giugno tornerà alla base. Anche Marianucci è ormai panchina fisso a Torino Nottingham Forest's Italian striker #20 Lorenzo Lucca gestures during the English Premier League football match between Leeds United and Nottingham Forest at Elland Road in Leeds, northern England on February 06, 2026. (Photo by Darren Staples AFP) RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, clubleague logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Nottingham Forest ha già scaricato Lucca (ora il Napoli dovrà vedere a chi sbolognare il pesaturo)

Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurriLucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League.

Entro la fine della prossima settimana Lucca dovrà decidere tra il Nottingham Forest o restare in Italia (Pedullà)In Italia c'è il Pisa che ha messo 2 milioni sul tavolo e andrà in pressing cercando di convincerlo, facendo valere i buoni rapporti col Napoli.

Approfondimenti e contenuti su Nottingham Forest.

Temi più discussi: Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2: gol e highlights; Confirmed Liverpool line-up v Nottingham Forest; Pronostici Nottingham Forest - Liverpool: Reds all'assalto della zona Champions; Nottingham Forest-Liverpool 0-1, highlights. Mac Allister la risolve al 97'!.

Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no PremierBrighton-Nottingham Forest è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Lucca al Nottingham Forest sta avendo atteggiamenti che non piacciono ai tifosi e alla società (Marchetti)I tifosi del Nottingham Forest, ma anche la società, pare essere infastidita dalla condotta di Lorenzo Lucca, in prestito dal Napoli. ilnapolista.it

Rendimento deludente di Lorenzo Lucca anche al Nottingham Forest. L'attaccante sembra non essere destinato a rimanere in Inghilterra. Dunque, è molto probabile che tornerà al Napoli a fine stagione - facebook.com facebook

#Lucca non convince, anche al Nottingham #Forest fanno fatica a digerire i suoi atteggiamenti. @SkySport x.com