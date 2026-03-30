A 17 anni, Lubemi, nome d’arte di Lucia Benedetta Missaglia, ha tenuto il suo primo concerto da solista. La giovane cantante di Mandello del Lario ha cantato e suonato sul palco, segnando un passo importante nella sua carriera musicale. La performance rappresenta il primo evento live in cui si esibisce senza accompagnatori, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Sabato sera la giovane mandellese si è esibita in solitaria al teatro del Centro culturale OppArt di Sovico portando sul palco successi della musica italiana e internazionale e suoi pezzi inediti La carriera di Lubemi è sempre più in rampa di lancio. La giovane cantante mandellese, nome d'arte di Lucia Benedetta Missaglia, a soli 17 anni ha aggiunto un importante tassello verso il suo completamento artistico: il primo concerto live in solitaria. Se fino a oggi la giovane aveva avuto l'onore e il piacere di aprire concerti di artisti del calibro di Jo Squillo, Bobby Solo, Povia e di gruppi come i Matia Bazar e i Sulutumana, questa volta ha vissuto l'emozione di una prova tutta sua, durante la quale si è esibita in successi della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lubemi, la gioia del primo concerto: a 17 anni canta e suona

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