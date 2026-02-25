Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – Nel Sanremo di Carlo Conti, dove forse manca il graffio ironico di un Fiorello e la souplesse di Ama, anche quest’anno c’è. un po’ di Reggio. Isabella Ghinolfi ed Elisa Salvino fanno infatti parte dei Wild Angels, gruppo ballo country, che questa sera si è esibito sul palco dell’Ariston, protagoniste della svolta “country” del rapper J-Ax, in gara con “Italia Starter Pack”. “J-Ax è stato molto gentile, ci ha subito messo a nostro agio” “Lavorare con lui è stata un’esperienza importante. Siamo anche nel video del brano che sta già ottenendo molto successo - ci spiega Isabella, referente del gruppo - J-Ax è stato molto gentile, ci ha messo subito a nostro agio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanremo canta, suona e balla reggiano con Gaia, Fornili (Stadio) e le Wild Angels

