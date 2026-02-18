Processo ai social Zuckerberg sul banco dei testimoni | creano dipendenza nei minori?

Mark Zuckerberg si trova sul banco dei testimoni in un processo in California, accusato di aver contribuito alla dipendenza dei giovani dai social network. La causa riguarda una ragazza di 15 anni che ha sviluppato ansia e depressione dopo aver trascorso ore interminabili su Instagram e YouTube. Dodici giudici devono decidere se le piattaforme digitali abbiano effettivamente influenzato negativamente la salute mentale della giovane. Il processo si concentra anche sulla responsabilità delle aziende nel monitorare il tempo trascorso dagli utenti minorenni online.

Dodici giurati sono chiamati a decidere se Instagram e YouTube abbiano effettivamente influito sui problemi di salute mentale di una giovane californiana Mark Zuckerberg, ceo di Meta, salirà oggi sul banco dei testimoni in un procedimento giudiziario che potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra piattaforme digitali e tutela dei minori. Il processo, in corso a Los Angeles, dovrà stabilire se i colossi dei social abbiano consapevolmente progettato strumenti e algoritmi capaci di “agganciare” gli utenti più giovani, incentivandone l’uso compulsivo a fini di profitto. Al centro del dibattito c’è la responsabilità di piattaforme come Instagram e YouTube rispetto ai danni alla salute mentale denunciati da una ventenne californiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

