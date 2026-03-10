Valeria Bartolucci ha testimoniato sulla sera dell’omicidio, affermando di essere stata in casa quella sera con il marito Louis Dassilva, nonostante i numerosi tradimenti di lui. La deposizione, iniziata il 23 febbraio e conclusa ieri, ha richiesto più di 15 ore di testimonianza. Dopo il termine dell’interrogatorio, Valeria e Louis si sono abbracciati fuori dalla camera di sicurezza della Corte d’Assise.

Rimini, 10 marzo 2026 – La deposizione di Valeria Bartolucci è iniziata il 23 febbraio scorso ed è finita, ieri, dopo oltre 15 ore complessive, con un abbraccio liberatorio fuori dalla camera di sicurezza della Corte d’Assise con il marito Louis Dassilva. Un abbraccio e un bacio all’uomo imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli: l’uomo nella cui difesa Valeria Bartolucci ha preso posizione per quasi due udienze intere, arrivando ieri a scandire ancora una volta le fasi cruciali della sera del 3 ottobre ’23, ribadendo poi ai giudici: “Io non l’ho visto o sentito uscire di casa. Fino a quando sono stata sveglia, nessuno è uscito dall’appartamento ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valeria Bartolucci e i (tanti) tradimenti di Louis Dassilva: “Lo sapevo, ma la sera dell’omicidio era in casa”

Articoli correlati

Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamentoNuova svolta nel caso Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci, moglie dell'imputato Louis Dassilva, è indagata per favoreggiamento e false informazioni...

Leggi anche: Delitto Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la moglie di Dassilva accusata di favoreggiamento

Contenuti utili per approfondire Valeria Bartolucci

Temi più discussi: Valeria Bartolucci: Anche mia cugina e una mia collega hanno avuto rapporti intimi con mio marito; Caso Pierina, l’abbraccio e il bacio tra Valeria e il marito Dassilva: Gli ho chiesto un milione di volte se fosse innamorato di Manuela; Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci: Louis era sul divano; In aula le urla di Pierina. Valeria Bartolucci conferma l'alibi di Luis.

Rimini, delitto di Pierina, i legali di Valeria Bartolucci: Ha risposto a tutto, la sua vita è stata cannibalizzata VIDEO«Valeria ha risposto a tutte le domande, chiarendo i dubbi che ci potevano essere. Crediamo che sia risultata credibile e abbia contribuito ... corriereromagna.it

Caso Pierina, l’abbraccio e il bacio tra Valeria e il marito Dassilva: Gli ho chiesto un milione di volte se fosse innamorato di ManuelaTestimonianza fiume della moglie dell’imputato per l’omicidio di Rimini. Focus sulla relazione extraconiugale con Bianchi. I legali della moglie: Si è confrontata con i documenti proposti dal pm e cr ... ilrestodelcarlino.it

In aula Valeria Bartolucci, considerata supertestimone del processo - facebook.com facebook

Gelosia, alibi e addestramento militare: il lungo esame di Valeria Bartolucci al processo Dassilva #Rimini #Cronaca x.com