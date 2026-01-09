Lotto doppietta in Campania | vincite per oltre 38mila euro
Nell'estrazione del 8 gennaio, la Campania registra vincite per oltre 38.000 euro nel Lotto. La regione si distingue con un premio di oltre 26.000 euro a Oliveto Citra, grazie all’Opzione Oro, e un’ulteriore vincita di 12.000 euro. Questi risultati confermano come il gioco del Lotto continui a coinvolgere numerosi giocatori, portando premi significativi in diverse zone della regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, nella regione vinti oltre 38mila euro: il colpo più alto della giornata arriva da Oliveto Citra, in provincia di Salerno, oltre 26mila con l’Opzione Oro in contrada Dogana, seguito dall’ambo da 12.500 euro di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli in via Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 26 milioni in tutto il 2026. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
