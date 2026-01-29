Tessuto addominale per la ricostruzione mammaria | primo intervento all' Istituto Tumori di Bari

Questa mattina all'Istituto Tumori di Bari è stato eseguito il primo intervento di ricostruzione mammaria usando tessuto addominale. La paziente ha subito un intervento che elimina la necessità di protesi, offrendo un risultato più naturale e duraturo. È un passo avanti importante per le donne che devono affrontare la mastectomia.

Utilizzare il tessuto addominale per la ricostruzione mammaria dopo l'asportazione di un tumore: un intervento permanente che comporta più benefici per le pazienti, assicurando un risultato naturale ed evitando l'impianto di protesi. Nei giorni scorsi, l'équipe dell'unità operativa complessa di.

