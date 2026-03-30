Un nuovo strumento sta entrando nel mondo del poker: l'orologio scacchistico. La gestione del tempo durante le partite è spesso fonte di criticità, con alcuni giocatori che impiegano troppo tempo in determinate fasi. Questo dispositivo, già usato negli scacchi, viene ora adottato per monitorare i tempi di decisione dei partecipanti, cercando di rendere più regolamentato e fluido il gioco.

La gestione del tempo è sempre stata un po' problematica nel poker. In alcune fasi del gioco, i giocatori si prendono troppi minuti per decidere. Le carte "Time" sono state un buon incentivo ma da poco è stata introdotta la stessa modalità che si usa negli scacchi. Vediamo come funziona e quali limiti ha Il calcio è alla ricerca di modi per evitare le perdite di tempo. Nel poker non ci sono (presunti) infortuni o giocatori che ci mettono troppo a battere una rimessa ma a anche al tavolo si fa melina. Ecco però arrivare la novità: un nuovo chess clock stile scacchi. Ecco come funziona Il tema "tempo" ha sempre diviso la comunità dei giocatori di poker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'orologio scacchistico è sbarcato nel poker. Ecco come funziona

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