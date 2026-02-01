Se l’orologio del cervello non funziona bene ci aiuta lo spazio

Un nuovo studio dimostra che il cervello umano usa lo spazio per capire il passare del tempo. Quando gli orologi interni del cervello non funzionano bene, ci affidiamo a come sono disposti gli oggetti nello spazio per misurare gli intervalli temporali. La ricerca, condotta da Sapienza e Fondazione Santa Lucia Irccs, spiega come il nostro cervello trovi alternative per tenere traccia del tempo.

Come fa il nostro cervello a elaborare lo scorrere del tempo? Una ricerca di Sapienza e Fondazione Santa Lucia Irccs risponde a questo interessante quesito, dimostrando che il cervello umano ricorre allo spazio per rappresentare gli intervalli temporali quando gli orologi cerebrali interni sono poco efficienti. Sì, avete capito bene: spazio e tempo richiedono uno sforzo per essere compresi. E non è un caso, dicono gli autori dello studio pubblicato su NeuroImage, che la rappresentazione spaziale del tempo ricorra ad espressioni come “lasciarsi il passato alle spalle” o “guardare avanti”. Un approccio utilizzato anche per descrivere concetti contro intuitivi, come la “curvatura dello spazio-tempo” nella teoria della relatività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Quando l'orologio interno del cervello non funziona come dovrebbe, la mente si affida allo spazio.

