Un timer è comparso su Instragram | come funziona l'orologio che vedi sulle Storie in scadenza

Un timer è comparso sulle Storie di Instagram, indicando la durata residua di un contenuto. Questo simbolo, semplice e chiaro, informa gli utenti sulla scadenza imminente delle Storie. La sua presenza rappresenta una funzionalità pensata per migliorare l’esperienza di visualizzazione e incoraggiare un uso più consapevole della piattaforma. In un contesto più ampio, riflette le strategie di social media volte a catturare l’attenzione attraverso elementi temporanei e dinamici.

Il nuovo simbolo sulle Storie segnala la scadenza dei contenuti e riflette una strategia più ampia delle piattaforme social: trasformare l'urgenza in attenzione.

