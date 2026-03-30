Sabato 18 aprile, a Montecatini Terme, si svolgerà una nuova tappa dell’evento organizzato dal Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Per il quarto anno consecutivo, i venditori provenienti dalla Toscana allestiranno i loro stand in città, offrendo prodotti artigianali e alimentari. La manifestazione si svolgerà in una zona centrale della località termale, coinvolgendo numerosi operatori del settore.

A grande richiesta tornano in città con l’aria di primavera Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La Valdinievole, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONTECATINI TERME sabato 18 aprile

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