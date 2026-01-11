L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a LISSONE sabato 17 gennaio

Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna a Lissone sabato 17 gennaio, confermando la propria presenza anche nel nuovo anno. Come di consueto, si tratta di un appuntamento che permette di scoprire prodotti di qualità e di incontrare i commercianti in un contesto organizzato e rispettoso delle normative vigenti. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e di attenzione alle eccellenze locali.

Come da tradizione, il nuovo anno porta con sé l'attesissima presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione - tornano a grandissima richiesta in Brianza con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio sabato 17 gennaio a LISSONE, nella centrale Via Don Minzoni e limitrofe, per un'iniziativa davvero attesa.

