L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASTENASO sabato 21 marzo

Sabato 21 marzo si terrà a Castenaso l’originale evento del Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, che porta in città una vasta selezione di bancarelle. La giornata segnerà l’inizio della stagione con esposizioni di prodotti alimentari e non, promosse dal consorzio e rivolte ai visitatori locali e alle famiglie. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Si respira aria di primavera e dunque arriva propizia la presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia (da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione), che, dopo tanti successi in giro per la Penisola, tornano a grandissima richiesta nel Bolognese con il loro show itinerante, all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio sabato 21 marzo a CASTENASO, nell'area Parcheggio di Via dello Sport Via XXI Ottobre, per un'iniziativa come sempre attesissima.