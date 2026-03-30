Milano, 30 marzo 2026 – Lorenzo Mattia Persiani, studente di 21 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano. Secondo le fonti, l’incidente si è verificato quando un’auto di marca Porsche si è scontrata con un altro veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La Polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Milano, 30 marzo 2026 – Non ce l’ha fatta. Lorenzo Mattia Persiani è morto a 21 anni, dopo un incidente mentre si trovava alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio, avvenuto domenica mattina all’alba, nella curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, a Milano Lorenzo Mattia Persiani. Lorenzo Mattia Persiani era di Milano, viveva in zona Brera con la madre e aveva compiuto 21 anni lo scorso 14 dicembre. Era studente della facoltà di Medicina all’Università Vita-Salute del San Raffaele e desiderava diventare un odontoiatra. Sul suo curriculum, gli studi all’International School of Milan, poi un anno a Madrid e il rientro a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Mattia Persiani, chi è lo studente 21enne morto in un incidente in Porsche a Milano

Articoli correlati

Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a MilanoUn'altra giovane vita spezzata sulle strade milanesi: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia PersianiÈ Lorenzo Mattia Persiani il 21enne che è morto dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder contro alcune auto in sosta in centro a Milano.

Una selezione di notizie su Lorenzo Mattia Persiani

Temi più discussi: Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano; Perde il controllo della Porsche in centro città e si schianta: Lorenzo muore a 21 anni, ferite le due ragazze con lui; Incidente con la Porsche a Milano, muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani che era alla guida.

Chi era Lorenzo Mattia Persiani, morto a 21 anni nell’incidente in Porsche a MilanoMilano, incidente in Porta Vercellina: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani alla guida di una Porsche. Ferite due ragazze ... tag24.it

Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a MilanoUn'altra giovane vita spezzata sulle strade milanesi: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Insieme a lui a bordo nell'auto a noleggio da 160mila euro anche due amiche ... milanotoday.it

Andava veloce Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, studente di odontoiatria al San Raffaele. Tornava dopo una serata con gli amici in uno dei locali più di moda a Milano, l’Apophis club di via Merlo. Con lui c’erano due amiche Alice e Allegra. - facebook.com facebook

Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com