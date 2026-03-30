Lorenzo Mattia Persiani chi è lo studente 21enne morto in un incidente in Porsche a Milano

Da ilgiorno.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 marzo 2026 – Lorenzo Mattia Persiani, studente di 21 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano. Secondo le fonti, l’incidente si è verificato quando un’auto di marca Porsche si è scontrata con un altro veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La Polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Milano, 30 marzo 2026 – Non ce l’ha fatta.  Lorenzo Mattia Persiani è morto a 21 anni, dopo un incidente mentre si trovava alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio, avvenuto domenica mattina all’alba, nella  curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, a Milano  Lorenzo Mattia Persiani. Lorenzo Mattia Persiani era di Milano, viveva in zona Brera con la madre  e aveva compiuto 21 anni lo scorso 14 dicembre. Era studente della facoltà di Medicina all’Università Vita-Salute del San Raffaele e desiderava diventare un odontoiatra.  Sul suo curriculum, gli studi all’International School of Milan, poi un anno a Madrid e il rientro a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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